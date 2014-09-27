Логотип и время работы для наклейки

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен7 заявок172 просмотра

Необходимо сделать макет для отправки на печатать. Макет наклейки, которая будет наносится на металлическую входную дверь.

1. Логотип. Есть логотип http://vipdpk.ru/images/0001.png , он же есть в PSD.

2. Под логотип, по ширине логотипа, надпись белыми буквами: "террасная доска из ДПК"

3. Ниже, возможно это будет другая наклейка, часы работы: c 9 с до 18

4. Под временем работы по ширине часов работы: "воскресенье выходной".

11 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$5
1 день
все супер! быстро! качественно!
рекомендую

Заявки фрилансеров

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Вставка текста/изображ-й в ф-ы CorelDRAW из Excel

    $100

    Ввод текста и вставка изображений в файлы CorelDRAW из Excel Требуется ввод (копирование) текстовой информации и вставка («перетаскивание») изображений в файлы CorelDRAW, а также последующее их расположение (ввод, кадрирование и др.) в соответствии с ...

    CorelDRAW
    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка учебника

    $250

    Верстка учебника с иллюстрациями (готовы) ~200 стр+методичка~60стр, А4, бюджет ~8999 руб. Оплата поэтапно. Спасибо всем, исполнитель найден.

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет подарочного сертификата

    Нужно создать макет подарочного сертификата. Шаблон макета создать один, но также сделать файлы с разными суммами на сертификатах. Сертификат односторонний. Прошу указывать стоимость работы + сроки. Если сработаемся, ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн-верстка резюме-книги

    Необходимо сверстать резюме. В приложении полное ТЗ – получится около 20~ страниц. Оформить желательно в InDesign, или Illustrator (на крайний случай в Photoshop отдельными файлами страниц), чтобы в дальнейшем резюме можно было масштабировать. ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рекламный блок для размещения в журнале

    Требуется разработать рекламный модуль для размещения в журнале. Размер модуля: 12 х 7 см, цветной. Тематика — промышленная электроника. Продукт: промышленные литий-ионные батареи. Целевая аудитория продукта: ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Макет подарочного сертификата

    Нужно создать макет подарочного сертификата. Шаблон макета создать один, но также сделать файлы с разными суммами на сертификатах. Сертификат односторонний. Прошу указывать стоимость работы + сроки. Если сработаемся, ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн визитки

    Нужно выполнить дизайн визитки со следущим содержанием: Живой вокал на свадьбу, юбилей, корпоратив тел. (093) 426-04-93 Пахомов Анатолий Викторович Полуфиналист "Україна Має Талант" V сезон Также ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад