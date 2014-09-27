Логотип и время работы для наклейки

Необходимо сделать макет для отправки на печатать. Макет наклейки, которая будет наносится на металлическую входную дверь.

1. Логотип. Есть логотип http://vipdpk.ru/images/0001.png , он же есть в PSD.

2. Под логотип, по ширине логотипа, надпись белыми буквами: "террасная доска из ДПК"

3. Ниже, возможно это будет другая наклейка, часы работы: c 9 с до 18

4. Под временем работы по ширине часов работы: "воскресенье выходной".