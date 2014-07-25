Ввод текста и вставка изображений в файлы CorelDRAW из Excel Требуется ввод (копирование) текстовой информации и вставка («перетаскивание») изображений в файлы CorelDRAW, а также последующее их расположение (ввод, кадрирование и др.) в соответствии с ...
Подготовить макет для печати
Нужно скорректировать готовый макет для печати
Подробности - в ТЗ
Моментальная постоплата
ЯД, ВМ, Сбер, Киви
В заявке указываем стоимость
Заявки фрилансеров
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