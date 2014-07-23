Оформить каталог (8стр, формат А4)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт29 заявок221 просмотр

Необходимо оформить и подготовить к печати каталог (А4), фото и информацию предоставлю. Хочется видеть гармоничное расположение фотографий, текста, логотипа.

11 лет назад
diosr
44 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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