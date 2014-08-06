Нарисовать листовку для полиграфии

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен11 заявок174 просмотра

Требуется графически оформить флаер для полиграфии по предоставленной блок схеме.

Обязательно соблюдение требовании типографии: http://www.printrobot.ru/clients/trebovaniya_k_maketam/

цветная, двухсторонняя

цвета фона: салатовый, нежно-оранжевый

11 лет назад
teamfan
Артём 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Работы выполнена по т.з. Никита применил свой творческий подход в расположении объектов. Всегда был на связи и все правки вносил сразу. Работой доволен. Рекомендую
Рекомендую! Оплата моментальна, исправления по делу, всегда на связи, четкая постановка задачи! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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