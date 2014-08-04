Необходимо изготовить макет для печати. Полосы черно-желтые. ширина 150 мм длина 800 мм полосы под углом 45 градусов расстояние между полосами 40 мм
Дизайнер (полиграфия и web) - ежнедельные заказы
Требуется дизайнер, работающий с пакетом Adobe для сисетематического создания элементов печатной продукции.
С помощью программ Adobe Photoshop CS5.5 и Adobe Indesign 5.5 нужно продлывать еженедельную подготовку листовки по шаблону, в которую входит:
-обработка фотографий
-оптимизация размеров фото
-верстка листовки
-оптимизация кегля данной гарнитуры с точки зрения целесообразности типографики в каждом отдельном случае
-подготовка к печати
-создание прилагающихся материалов для публикации в Интернете по простейшим схемам шаблонов.
Предложения по сумме оплаты рассмотрим
Прилагается пример листовки и возможных материалов для публикации в интернете:
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
Привет всем! Есть буклет на 18 страниц. Нужны правки. Исходники в наличии. Нужно сделать оперативно. Техническое задание в наличии. Оставляйте скайпы, свяжусь и все покажу.Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт11 лет назад
Приглашаю к сотрудничеству дизайнера. Желателен опыт работы с агентствами недвижимости. Хотелось бы работать с ответственным и творческим человеком. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Предоплата обсуждается.Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $14
Необходимо оформить уже готовый текст в элекстронном формате мини-книгу . Как пример http://worldwideshop.ru/BusinessWithChina(Intro).pdf http://yadi.sk/d/cUptwggTBYYTP Стоимость-500рублейВерстка полиграфиинет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать макет для отправки на печатать. Макет наклейки, которая будет наносится на металлическую входную дверь. 1. Логотип. Есть логотип http://vipdpk.ru/images/0001.png , он же есть в PSD. 2. Под логотип, по ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно скорректировать готовый макет для печати Подробности - в ТЗ Моментальная постоплата ЯД, ВМ, Сбер, Киви В заявке указываем стоимостьВерстка полиграфии8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Ввод текста и вставка изображений в файлы CorelDRAW из Excel Требуется ввод (копирование) текстовой информации и вставка («перетаскивание») изображений в файлы CorelDRAW, а также последующее их расположение (ввод, кадрирование и др.) в соответствии с ...Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Необходимо оформить и подготовить к печати каталог (А4), фото и информацию предоставлю. Хочется видеть гармоничное расположение фотографий, текста, логотипа.Верстка полиграфии29 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Верстка учебника с иллюстрациями (готовы) ~200 стр+методичка~60стр, А4, бюджет ~8999 руб. Оплата поэтапно. Спасибо всем, исполнитель найден.Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо с рисунка убрать лишние надписи, и добавить наш текст. В прикреплении файл, который необходимо править. Цену назначайте, исходя из вышеприведенной информации. В личку ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад