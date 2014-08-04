Дизайнер (полиграфия и web) - ежнедельные заказы

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт18 заявок253 просмотра

Требуется дизайнер, работающий с пакетом Adobe для сисетематического создания элементов печатной продукции.

С помощью программ Adobe Photoshop CS5.5 и Adobe Indesign 5.5 нужно продлывать еженедельную подготовку листовки по шаблону, в которую входит:

-обработка фотографий

-оптимизация размеров фото

-верстка листовки

-оптимизация кегля данной гарнитуры с точки зрения целесообразности типографики в каждом отдельном случае

-подготовка к печати

-создание прилагающихся материалов для публикации в Интернете по простейшим схемам шаблонов.

Предложения по сумме оплаты рассмотрим

Прилагается пример листовки и возможных материалов для публикации в интернете:

11 лет назад
tarakanoff
Илья 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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