Макет для печати

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок177 просмотров

Необходимо изготовить макет для печати.

Полосы черно-желтые.

ширина 150 мм

длина 800 мм

полосы под углом 45 градусов

расстояние между полосами 40 мм

11 лет назад
oleglep
Роман 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ferran
Галина 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
3 отзыва
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо, все сделано быстро и как нужно.
Все замечательно

Заявки фрилансеров

ferran
Галина 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
3 отзыва
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Правки по буклету

    Привет всем! Есть буклет на 18 страниц. Нужны правки. Исходники в наличии. Нужно сделать оперативно. Техническое задание в наличии. Оставляйте скайпы, свяжусь и все покажу.

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер полиграфии

    Приглашаю к сотрудничеству дизайнера. Желателен опыт работы с агентствами недвижимости. Хотелось бы работать с ответственным и творческим человеком. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Предоплата обсуждается.

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Электронная мини-книга

    $14

    Необходимо оформить уже готовый текст в элекстронном формате мини-книгу . Как пример http://worldwideshop.ru/BusinessWithChina(Intro).pdf http://yadi.sk/d/cUptwggTBYYTP Стоимость-500рублей

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип и время работы для наклейки

    Необходимо сделать макет для отправки на печатать. Макет наклейки, которая будет наносится на металлическую входную дверь. 1. Логотип. Есть логотип http://vipdpk.ru/images/0001.png , он же есть в PSD. 2. Под логотип, по ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Вставка текста/изображ-й в ф-ы CorelDRAW из Excel

    $100

    Ввод текста и вставка изображений в файлы CorelDRAW из Excel Требуется ввод (копирование) текстовой информации и вставка («перетаскивание») изображений в файлы CorelDRAW, а также последующее их расположение (ввод, кадрирование и др.) в соответствии с ...

    CorelDRAW
    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка учебника

    $250

    Верстка учебника с иллюстрациями (готовы) ~200 стр+методичка~60стр, А4, бюджет ~8999 руб. Оплата поэтапно. Спасибо всем, исполнитель найден.

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет подарочного сертификата

    Нужно создать макет подарочного сертификата. Шаблон макета создать один, но также сделать файлы с разными суммами на сертификатах. Сертификат односторонний. Прошу указывать стоимость работы + сроки. Если сработаемся, ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад