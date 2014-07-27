Правки по буклету

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт12 заявок183 просмотра

Привет всем! Есть буклет на 18 страниц.

Нужны правки. Исходники в наличии. Нужно сделать оперативно. Техническое задание в наличии. Оставляйте скайпы, свяжусь и все покажу.

11 лет назад
colseo
Сергей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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