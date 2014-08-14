Сделать макеты А4 в журнал

Разработка и дизайн рекламных модулей в печатную продукцию. От Вас Ваше портфолио (обязательно с подобными работами), а также цены за дизайн/разработку модулей размера 30х90мм, 45х90мм, 60х90мм, 90х90мм, 180х90мм.