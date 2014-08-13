Дизайнер (полиграфия, наружная реклама, и т д)

В связи с увеличением объема работ требуется 2-ой дизайнер. Полная занятость, удаленная работа.

Обязанности — разработка дизайна:

- полиграфия

- наружная реклама

- логотипы, фирменный стиль

- дизайн сайтов (в меньшей степени)

- верстка многостраничной продукции (журналы, газеты, каталоги)

- после утверждения макета — подготовка к печати — закачка на ссылку + закачка на ссылку оригинала (желателен Яндекс.Диск)

Требования:

- портфолио

- ответственность

- высокая скорость работы на уровне программ (для однотипных задач не требующих «креатива»)

- Photoshop, CorelDraw — ОСНОВНОЙ (иллюстратор — вспомогательный), InDesign СС

- степень креативности (умеренная)

- качественная реализация проектов

- наличие высокоскоростного интернета

- элементарная грамотность русский + английский (необходимый для поиска изображений)

Условия:

- полностью удаленка

- график с 9.00 до 18.00: Пн-Пт

- постоянно на связи в скайпе в рабочее время (в 9.00 +/- 15 минут — уже необходимо быть в сети)

- пропадания и причины типа «не было света», «сломался ноутбук» и т.д. неприемлемы, отсутствие на работе - только по предварительной договоренности

- если у вас есть основная работа в офисе и вы хотите попробовать совмещать - не получится, в таком случае лучше не оставляйте заявку

Оплата: на первое время оклад 15 000 руб.+ возможны премии по результатам работы. Реально - от 20 и выше (все будет зависеть от вас). Оплата - 1 месяц - понедельно, далее - 2 раза в месяц (перевод на карту, вебмани). Оплата в рублях.