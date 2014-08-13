Здравствуйте, необходимо сверстать каталог продукции, по сути 3 страницы: - Ситульная страница - Страница с образцом (заголовок, фото изделия, описание + характеристики) - Страница с доп. ...
Дизайнер (полиграфия, наружная реклама, и т д)
В связи с увеличением объема работ требуется 2-ой дизайнер. Полная занятость, удаленная работа.
Обязанности — разработка дизайна:
- полиграфия
- наружная реклама
- логотипы, фирменный стиль
- дизайн сайтов (в меньшей степени)
- верстка многостраничной продукции (журналы, газеты, каталоги)
- после утверждения макета — подготовка к печати — закачка на ссылку + закачка на ссылку оригинала (желателен Яндекс.Диск)
Требования:
- портфолио
- ответственность
- высокая скорость работы на уровне программ (для однотипных задач не требующих «креатива»)
- Photoshop, CorelDraw — ОСНОВНОЙ (иллюстратор — вспомогательный), InDesign СС
- степень креативности (умеренная)
- качественная реализация проектов
- наличие высокоскоростного интернета
- элементарная грамотность русский + английский (необходимый для поиска изображений)
Условия:
- полностью удаленка
- график с 9.00 до 18.00: Пн-Пт
- постоянно на связи в скайпе в рабочее время (в 9.00 +/- 15 минут — уже необходимо быть в сети)
- пропадания и причины типа «не было света», «сломался ноутбук» и т.д. неприемлемы, отсутствие на работе - только по предварительной договоренности
- если у вас есть основная работа в офисе и вы хотите попробовать совмещать - не получится, в таком случае лучше не оставляйте заявку
Оплата: на первое время оклад 15 000 руб.+ возможны премии по результатам работы. Реально - от 20 и выше (все будет зависеть от вас). Оплата - 1 месяц - понедельно, далее - 2 раза в месяц (перевод на карту, вебмани). Оплата в рублях.
Заявки фрилансеров
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