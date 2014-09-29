Обтравка фотографий.

Нужно срочно обтравить и отретушировать 14 фото (там сейчас стоит "быстрая" маска, ее нужно качественно улучшить

https://yadi.sk/d/GdEUazEfZcQXj

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