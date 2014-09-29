Обтравка фотографий.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки199 просмотров

Нужно срочно обтравить и отретушировать 14 фото (там сейчас стоит "быстрая" маска, ее нужно качественно улучшить

https://yadi.sk/d/GdEUazEfZcQXj

Оплата 100 руб за фото, строго Яндекс-Деньги. Нужно сегодня.

Сделайте пробник и пришлите на [email protected] с указанием вашего номера Яндекс-Деньги.

У Вас только ВЕБ-МАНИ? Спасибо, НЕТ.

11 лет назад
MEHOVIK
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

artantonova
Мария 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Качество работы хорошее.
все договоренности были выполнены
White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$40
1 день
Прекрасное качество работы, короткие сроки. Рекомендую.
С Алексеем приятно работать. Четкие инструкции, постоянная связь, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

artantonova
Мария 
36 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад