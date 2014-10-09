Разработать макет буклета

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Завершен7 заявок229 просмотров

Необходимо разработать макет буклета для печати:

Размер 2/3 - A4 двухсторонний (форматы корел и псд)

1 сторона http://joxi.ru/4WXwU_3JTJBsZHUeCLg

2 сторона http://joxi.ru/WWbwU_3JTJB8eQhGVLU

3 http://joxi.ru/yWfwU4wyTJA5A1KDYEI (заменить перечёркнутую часть)

11 лет назад
davydov2010
Дмитрий 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 лет назад
$20
1 день
Всё хорошо. Спасибо!
Отлично поработали. Корректировки и замечания лаконичны и понятны. Своевременная оплата за работу.

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
11 лет назад
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Верстка полиграфии