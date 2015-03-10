davydov2010

Обрезать у видео чёрные вертикальные полосы без потери качества https://yadi.sk/d/_nN4FlOx3E3gLv
- Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Есть код, сказали в поддержке что его нужно установить на страницу, какую не знаю. Так как система Tigerrr арендуется доступ есть только к главной странице и CSS . На эту ли страницу нужно устанавливать этот ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Создать [b]Flash [/b]баннер 468х60, 728х90, 300х250, 160х600, 240х400 Тема и текст баннера: Как стать миллионером, занимаясь самосовершенствованием - СЕКРЕТЫ Самого Благородного и Доходного Бизнеса Сети ИнтернетБаннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно создать страницу html для домена dusov.ru и разместить на ней работающую данную форму http://joxi.ru/WKAxoJ5SYjlk28 (данные для формы нужно взять здесь http://breyfbiznes.tigerrr.com/page/oldmi/) То есть после введеня данных например (Виктор, [email protected]) в форму и нажатия кнопки "ПОЛУЧИТЬ ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо на базе информации в данном видео https://www.youtube.com/watch?v=kvl449qFKtk создать продающее красивое видео со спецэффектами и музыкой, цель которого побудить пользователя зарегистрироваться здесь http://breyfbiznes.tigerrr.com/page/lev35/Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
При размещении партнёрской ссылки http://breyfbiznes.tigerrr.com/page/lev35/ в соц.сетях, например в одноклассниках устанавливается первое фото размещённое на продающей странице http://joxi.ru/lbrR5K8s6oayA1 http://joxi.ru/QeAOYW4uDo1xmo (продающая страница http://breyfbiznes.tigerrr.com/page/lev35/) нужно сделать так что бы устанавливалось последнее фото на продающей странице (находится в низу) http://breyfbiznes.tigerrr.com/page/lev35/ вот это http://joxi.ru/Ra2XZneUgonDrgВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Обрезать горизонтальные чёрные полосы у видеоВидеомонтаж29 заявокЗакрыт8 лет назад
В коде есть такой тег вставка изображения из профиля пользователя личного кабинета http://joxi.ru/K823xvjt4NRNAO но изображение отображается не правильно (внизу) http://oldmi.tigerrr.com/page/sala/index/ Необходимо это исправить.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно изменить отображение на странице Руководство в 1С битрикс что бы отображалась вот так http://joxi.ru/wGrqXGeTbapXAz Рамки фото и текст не нужны это только пример месторасположения текста и фото. Рамку и фон оставить только один показан в верху ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Международный потребительский кооператив социальных программ «ДЮСОВ»Переводы5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо вставить фотографию в макет что бы она не искажалась (корел) СРОЧНО!Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо вставить фотографию в макет что бы она не искажалась (корел)Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
Отдали в печать макет после корел а в нём фон отделяется. Нужно посмотреть что не так. Скачать архив можно здесь https://yadi.sk/d/2Rzui5xVfC9EfЗавершен9 лет назад
Перерисовать в Соrel 4 макета для печатиВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходим шрифт для фотошопа, как на картинке или подобный.Завершен9 лет назад
Нужно убрать блок со страницы сайта на 1 с битриксСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Неправильно отображаются тени на картинке с фоном, CDR - http://joxi.ru/dis2VIwyTJDEGX-pHC8 Отображение без теней и без фона, CDR - http://joxi.ru/5Ss2VIwyTJA6A_H_8lM Есть файл для фотошопа dpi - http://joxi.ru/MSw2VP3JTJBoa3oYJAQ Нужен рисунок в CDR, только что бы тени отображались правильно, ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо перевести картинку в формат cdr (модуль для газеты)Завершен9 лет назад
Необходимо внести незначительное изменение в макет psdДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужна консультация программиста по скайпу, умеющего создавать скрипты на чистом php в back-end, js и разработанных на основе фреймворка.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад