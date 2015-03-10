davydov2010

Дмитрий Давыдов davydov2010

 
57 летРоссия/Тюмень
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
7 лет назад
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Хорошо поработали с Дмитрием. Хорошо подготовленное задание, оплата без задержек. Рекомендую.
Все отлично, спасибо!
Ответный отзыв
mark0182
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Разработать товарный знак Деньги Махом
Рекомендую работу с данным заказчиком. Все четко и без проволочек
Все отлично, быстро и качественно!
Ответный отзыв
Pogorelyi_Alekse
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Продающее видео
Спасибо Дмитрий за интересный проект. Прекрасно составленное ТЗ. Точное указание на все ошибки или недочеты. Приятно работать! Дмитрий всегда вежлив и приветлив, оплата своевременная! Рекомендую к работе!
Всё отлично, спасибо Алексей!
Ответный отзыв
sashagt68
55 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Исправить ошибку
Четкая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую.
Работа выполнена в полном объеме с соблюдением сроков. Всегда на связи. Полно и информативно отвечал на вопросы. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо Александр!
Ответный отзыв
netkiber
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
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Рекомендую!
Всё отлично! Спасибо!
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