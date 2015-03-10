Исправить ошибку в работе сайта

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Завершен3 заявки208 просмотров

Ошибки на главной странице сайта vip-brilliant.ru. Уменьшилось меню (стало короче) при нажатии на меню исчезает левая колонка.

13 лет назад
davydov2010
Дмитрий 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Всё отлично! Спасибо!
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

netkiber
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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