Плагин под Chrome, Firefox. Пишите пожалуйста если есть опыт в личку.
Превратить дизайн в рабочий сайт
Требуется "превратить" готовый дизайн в рабочий одностраничный сайт, т.е. требуется верстка и некоторое программирование.
К проекту прикреплены макеты сайта.
01_980x1200_v1_russian.jpg - основной макет. Сайт является одностраничным, меню сверху - всегда находится наверху страницы, перемещаясь вместе со скроллом, при клике на тот или иной раздел сайт плавно скроллится к необходимому разделу (к примеру как на http://envato.com ). Пример для нашего сайта - 01_980x1200_v1_contacts.jpg (главное меню - вверху, внизу после контактов и футера - пустота вплоть до конца страницы)
В меню сверху изначально красное облачко на разделе "О нас". (Хотя при его повторном нажатии идет скролл на "о нас") . При клике на другой раздел облачно плавно перемещается на соответствующий раздел (либо предложите свой красивый вариант).
Новости - отображается по N новостей (динамически от общего кол-ва новостей на сайте), с пролистыванием по страницам. Новости подгружаются автоматически, т.к. кликнули "2", появляется "кружочек" (или другой индикатор загрузки, к примеру просто логотип HG), загружается вторая страница с тремя новостями. Если их размер больше или меньше - то данный раздел (т.е. "Новости") - соответственно ресайзится.
При клике на "Read More" тот же механизм - колесико подгрузки, новость занимает весь раздел (01_980x1200_v1_big_news.jpg), соответственно ресайз (_возможно_ не нужен в меньшую сторону). При нажатии на "hide" - обратный процесс, с переходом на страницу новостей, с которой была открыта новость (или на первую страницу, если такая страница не определена - см. ниже).
Важной особенностью должно являться то, что все клики и переходы между разделами, страницами новостей, самими новостями - должны быть динамическими, т.е. без перезагрузки страницы, при этом должен меняться ее адрес (к примеру, как Вконтакте), т.е. если я открыл новость "на полный вид" и скопировал адрес - то при переходе на него должна открыться эта новость (при этом страница новостей будет не определена и "Hide" вернет к разделу новостей на первой странице). Точно так же со всеми разделами, в разделе новостей - должна учитываться выбранная страница. Перезагрузки страницы при этом происходить не должно!
В разделе "Job" - не забыть раскрывающиеся списки. Работают по принципу - открыт только один элемент (внутри каждой вакансии), при клике на другой - этот закрывается, новый открывается.
Технологически все должно работать как на десктопе (максимально кроссбраузерно, при этом без IE6 и прочих крайностей конечно), так и на мобилках (iOS), однозначно никакого флеша. Возможно некоторые вещи (к примеру, "плавающее" облачко в меню) - могут быть на мобилках упрощены. Все подобные вещи нужно обговорить заранее, если где-то есть проблемы или сложности (в том числе под PC), укажите на них.
Сайт будет представлен на двух языках (смена языка - переход на отдельную версию сайта, без динамической смены и т.п., возможно это будет на отдельном домене даже).
По-моему все. Расписал достаточно детально, жду от Вас оценки по стоимости и срокам, если есть вопросы - задавайте. Просьба указать также технологии, с помощью которых предполагается реализация.
Отдельно укажите стоимость "то же самое" + админ панель для управления данными через веб (новости, тексты в сетке "о нас" и т.п.). В изначальной оценке можете принять что данные загружаются из любого исходника и т.п., т.к. обновляться они будут редко и мы можем менять/дополнять их вручную.
Желаемый инструмент для верстки и реализации - Bootstrap.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Требуется сделать 301 редирект 4 страниц с одного сайта, который стоит на joomla, на другие 4 страницы на другом домене с чпу страницами. pelz.chambrair.ru - откуда делать редирект chambrair.ru/meh.php - куда делать редиректЗавершен13 лет назад
- $100
Есть новый сайт на Joomla 2.5,- нужно убрать все уязвимости, проверить код на наличие шелов и переехать с хостинга на выледенный сервер для обеспечения безопасности от DDos. Срок выполнения проекта до 2х дней. Сервер ...Завершен13 лет назад
ГУИ для yстрoйства, рaботающeгo пoд линyкс, oсновнoй функциoнaл – парсинг и гeнeрация кoнфигoв, кoманды oперационнoй систeмe. Язык – php Нa дaнный мoмент при пeрeносе с жeлeзки, на кoтoрoй он рабoтaет, на любyю ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $60
1. Есть отрисованный дизайн в psd нужно его сверстать, натянуть и внести небольшие правки. Сайт на движке webasyst – goodbutik.ru Если сработаемся, то будем продолжать сотрудничать - есть ряд проектов. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен скрипт отправки сообщений об ошибках, по типу http://orphus.ruВеб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Есть 2 небольшие задачи - оформить форму авторизации в popup-блок или с выездом из под кнопки, вызываемый по нажатию кнопки. Использовать js. И, настроить переадрессацию после ввода данных в форме. ...Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо сделать парсер погоды по 5-6 городам, на сегодня, 3 три дня, неделя. На главной должен выводиться виджет с погодой сейчас, завтра и послезавтра. По клику на виджете должен открывать прогноз на неделю ...Завершен13 лет назад
Задача состоит в том чтоб выпадающее меню на этом сайте http://www.templatezone.org.ua/cat/ открывалось уже с загруженной страницей, а не до загрузки самой страницы. Пример в пункте меню "о породе"Завершен13 лет назад
Есть готовый дизайн. Нужно сделать из него готовый сайт. CMS желательно Joomla, но некоторые советуют ModX. (возможно и вы что-то посоветуете) То что будет на сайте: - каталог продуктов ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад