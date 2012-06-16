Превратить дизайн в рабочий сайт

Требуется "превратить" готовый дизайн в рабочий одностраничный сайт, т.е. требуется верстка и некоторое программирование.

К проекту прикреплены макеты сайта.

01_980x1200_v1_russian.jpg - основной макет. Сайт является одностраничным, меню сверху - всегда находится наверху страницы, перемещаясь вместе со скроллом, при клике на тот или иной раздел сайт плавно скроллится к необходимому разделу (к примеру как на http://envato.com ). Пример для нашего сайта - 01_980x1200_v1_contacts.jpg (главное меню - вверху, внизу после контактов и футера - пустота вплоть до конца страницы)

В меню сверху изначально красное облачко на разделе "О нас". (Хотя при его повторном нажатии идет скролл на "о нас") . При клике на другой раздел облачно плавно перемещается на соответствующий раздел (либо предложите свой красивый вариант).

Новости - отображается по N новостей (динамически от общего кол-ва новостей на сайте), с пролистыванием по страницам. Новости подгружаются автоматически, т.к. кликнули "2", появляется "кружочек" (или другой индикатор загрузки, к примеру просто логотип HG), загружается вторая страница с тремя новостями. Если их размер больше или меньше - то данный раздел (т.е. "Новости") - соответственно ресайзится.

При клике на "Read More" тот же механизм - колесико подгрузки, новость занимает весь раздел (01_980x1200_v1_big_news.jpg), соответственно ресайз (_возможно_ не нужен в меньшую сторону). При нажатии на "hide" - обратный процесс, с переходом на страницу новостей, с которой была открыта новость (или на первую страницу, если такая страница не определена - см. ниже).

Важной особенностью должно являться то, что все клики и переходы между разделами, страницами новостей, самими новостями - должны быть динамическими, т.е. без перезагрузки страницы, при этом должен меняться ее адрес (к примеру, как Вконтакте), т.е. если я открыл новость "на полный вид" и скопировал адрес - то при переходе на него должна открыться эта новость (при этом страница новостей будет не определена и "Hide" вернет к разделу новостей на первой странице). Точно так же со всеми разделами, в разделе новостей - должна учитываться выбранная страница. Перезагрузки страницы при этом происходить не должно!

В разделе "Job" - не забыть раскрывающиеся списки. Работают по принципу - открыт только один элемент (внутри каждой вакансии), при клике на другой - этот закрывается, новый открывается.

Технологически все должно работать как на десктопе (максимально кроссбраузерно, при этом без IE6 и прочих крайностей конечно), так и на мобилках (iOS), однозначно никакого флеша. Возможно некоторые вещи (к примеру, "плавающее" облачко в меню) - могут быть на мобилках упрощены. Все подобные вещи нужно обговорить заранее, если где-то есть проблемы или сложности (в том числе под PC), укажите на них.

Сайт будет представлен на двух языках (смена языка - переход на отдельную версию сайта, без динамической смены и т.п., возможно это будет на отдельном домене даже).

По-моему все. Расписал достаточно детально, жду от Вас оценки по стоимости и срокам, если есть вопросы - задавайте. Просьба указать также технологии, с помощью которых предполагается реализация.

Отдельно укажите стоимость "то же самое" + админ панель для управления данными через веб (новости, тексты в сетке "о нас" и т.п.). В изначальной оценке можете принять что данные загружаются из любого исходника и т.п., т.к. обновляться они будут редко и мы можем менять/дополнять их вручную.

Желаемый инструмент для верстки и реализации - Bootstrap.