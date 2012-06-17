Оформить форму авторизации и настроить редирект

Здравствуйте!

Есть 2 небольшие задачи - оформить форму авторизации в popup-блок или с выездом из под кнопки,

вызываемый по нажатию кнопки. Использовать js.

И, настроить переадрессацию после ввода данных в форме.

Не необходимо знать cmsmadesimple.

Нужен специалист по cmsmadesimple на постоянную работу в офис (Киев). Данные две задачи могут стать тестовыми.

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