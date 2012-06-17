Оформить форму авторизации и настроить редирект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка188 просмотров

Здравствуйте!

Есть 2 небольшие задачи - оформить форму авторизации в popup-блок или с выездом из под кнопки,

вызываемый по нажатию кнопки. Использовать js.

И, настроить переадрессацию после ввода данных в форме.

Не необходимо знать cmsmadesimple.

Нужен специалист по cmsmadesimple на постоянную работу в офис (Киев). Данные две задачи могут стать тестовыми.

Оставляйте ваши предложения. обязательно указывайте свой скайп и будьте готовы к общению голосом.

JavaScript
13 лет назад
upravaro
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Xazzzi
31 год
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$20
1 день
Очень довольны работой с Виталием. Отзывчивость, внимание к каждой просьбе - отличает этого человека от основной массы других людей. Кроме того неоспорим профессионализм в работе с кодом.
Спасибо за проэкт. Продолжаем работать.

Заявки фрилансеров

Xazzzi
31 год
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад