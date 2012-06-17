Необходимо сделать парсер погоды по 5-6 городам, на сегодня, 3 три дня, неделя. На главной должен выводиться виджет с погодой сейчас, завтра и послезавтра. По клику на виджете должен открывать прогноз на неделю ...
Оформить форму авторизации и настроить редирект
Здравствуйте!
Есть 2 небольшие задачи - оформить форму авторизации в popup-блок или с выездом из под кнопки,
вызываемый по нажатию кнопки. Использовать js.
И, настроить переадрессацию после ввода данных в форме.
Не необходимо знать cmsmadesimple.
Нужен специалист по cmsmadesimple на постоянную работу в офис (Киев). Данные две задачи могут стать тестовыми.
Оставляйте ваши предложения. обязательно указывайте свой скайп и будьте готовы к общению голосом.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Задача состоит в том чтоб выпадающее меню на этом сайте http://www.templatezone.org.ua/cat/ открывалось уже с загруженной страницей, а не до загрузки самой страницы. Пример в пункте меню "о породе"Завершен13 лет назад
Есть готовый дизайн. Нужно сделать из него готовый сайт. CMS желательно Joomla, но некоторые советуют ModX. (возможно и вы что-то посоветуете) То что будет на сайте: - каталог продуктов ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Имеется сайт на custom движке. http://gd.is/eLN8Xn Нужно качественно (качественнее чем сейчас) перенести его дизайн/функциональность на wordpress. В процессе надо будет создать "Custom Post Type" для ...Закрыт13 лет назад
- $100
Нужно посадить верстку на shopscript или shopcms. Условия работы не поменялись: работаете на моем хосте на рабочем домене, сайт оффлайн, срочно, оплата по факту. Вот верстка http://timberkmarket.ru/ Жду предложений!Закрыт13 лет назад
- $10
Необходимо правильно установить код сапы на самописный php движок. ФТП доступ предоставлю. Срочно.Завершен13 лет назад
- $50
Верстка и натяжка страницы. ТЗ на почте.Завершен13 лет назад
Требуется система бронирования мест в автобусе для туристического агентства. Срок – месяц. Бюджет – по договоренности. Форма оплаты – по договоренности. Работаем строго без всяких ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется талантливый веб-программист для долгосрочной удаленной работы. Первую задачу, на которой проверим компетенцию и уровень будет программирование свадебного портала. Верстка готова. Движок возможно Битрикс - лицензию дадим. Возможно на ваш выбор ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
Создать java скрипт меню Megamenu на jquery графика и оформление http://demo.cs-cart.com/ultimate/Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад