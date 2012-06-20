Приватный проект для Косован Станислав (JESOD)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка135 просмотров

Верстка и натяжка страницы.

ТЗ на почте.

13 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$25
1 день
Благодарю за сотрудничество. Надеюсь и дальше все будет на высоком уровне.
Рад был сотрудничать! Всё по ТЗ и без задержек оплаты.

Заявки фрилансеров

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад