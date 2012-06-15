Интегрировать API в шаблон + правка шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка165 просмотров

Необходимо интегрировать АПИ Новой почты в шаблон, http://pastebin.com/1ZRS3Lp4

Правку необходимо сделать на страницах Быстрого заказа, странице регистрации, и редактирования адреса в личном кабинете.

Что нужно сделать: В самом начале формы с адрресом сделать дропдаун-лист с выбором "Новая почта"(по умолчанию) или Укрпочта, надпись перед этим списком : Выбирите перевозчика для ввода адреса.

Если выбрана укрпочта, загружается стандартная форма адреса. (Ajax, без перезагрузки страницы на всем этапе ввода адреса)

Если выбрана новая почта, то список полей меняется.

1. Компания (без изменений)

2. Город доставки (получаем список городов по апи, принцип - начинаем вводить первую букву, и отображается список - посмотрите как сделано на сайте Новой Почты в Расчете стоимости. В базу город сохраняется в поле city

3 После выбора города - ниже появляется дропдаун меню с надписью выбирите склад Новой Почты. Само собой склады получаем по АПИ, сохраняем в БД в address1

4. Телефон моб. - все так и остается, ниче не меняем

Предложения с ценами!

AJAX
13 лет назад
Jin-Roh
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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