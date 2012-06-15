Доработка движка osCommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка102 просмотра

есть сайт http://technologka.com.ua/

написан так понимаю на osCommerce.

был взломан некоторое время назад, чуть покосило код, мы его востановили, но не полностью, например почему то по запросу http://technologka.com.ua/index.php?cPath=28 выдает страницу без товаров.

Требуется починка, напишите расценки и сроки.

13 лет назад
amixen
Артем 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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