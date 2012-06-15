Интегрировать форму на подписку email smartrespond

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка86 просмотров

Дизайн и верстка формы уже работает. Но прикручена на mail chimp виджет. Нужно изменить код на форму подписку smartresponder. Все работает на wordpress

на сайте istudent.kz

WordPress
13 лет назад
baxaza
33 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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