Необходимо отловить глюк и немного доработать интернет-магазин на virtuemart 1.1.8 1. Клиенты жалуются на сброс товаров в корзине при оформлении заказа. Браузеры разные. У меня этого глюка не наблюдается, необходимо отловить и ...
Блок/Модуль под Drupal
Сделать блок/модуль под Drupal
Динамическое обновление данного блока.
Примерный вид формы которая должна быть в блоке во вложении.
Сделать 3х шаговую форму + авторегистрацию на 2ом шаге. Более подробно опишу при исполнении.
Есть готовая часть кода которую можно использовать при переносе под cms.
Также сделать управление модулем из админки, его конфигурирование. И редактирование полей бд которые нужно будет выводить в блоке .. часть б/д также предоставляю..
Цена договорная, пишите сюда или в ICQ: 612117943.
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