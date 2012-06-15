Сделать блок/модуль под Drupal

Динамическое обновление данного блока.

Примерный вид формы которая должна быть в блоке во вложении.

Сделать 3х шаговую форму + авторегистрацию на 2ом шаге. Более подробно опишу при исполнении.

Есть готовая часть кода которую можно использовать при переносе под cms.

Также сделать управление модулем из админки, его конфигурирование. И редактирование полей бд которые нужно будет выводить в блоке .. часть б/д также предоставляю..

Цена договорная, пишите сюда или в ICQ: 612117943.