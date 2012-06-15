Блок/Модуль под Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки99 просмотров

Сделать блок/модуль под Drupal

Динамическое обновление данного блока.

Примерный вид формы которая должна быть в блоке во вложении.

Сделать 3х шаговую форму + авторегистрацию на 2ом шаге. Более подробно опишу при исполнении.

Есть готовая часть кода которую можно использовать при переносе под cms.

Также сделать управление модулем из админки, его конфигурирование. И редактирование полей бд которые нужно будет выводить в блоке .. часть б/д также предоставляю..

Цена договорная, пишите сюда или в ICQ: 612117943.

Drupal
13 лет назад
webgui
Олег 
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка магазина joomla + virtuemart

    Необходимо отловить глюк и немного доработать интернет-магазин на virtuemart 1.1.8 1. Клиенты жалуются на сброс товаров в корзине при оформлении заказа. Браузеры разные. У меня этого глюка не наблюдается, необходимо отловить и ...

    Joomla
    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка модулей joomla

    необходима разработка более десятка модулей под joomla 2.5 по каждому модулю будет отдельное задание. пишите минимальные цены и сроки разработки, за которые вы будете готовы взяться. оставляйте свои контакты.

    Joomla
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватно для OzZzzy

    $1000

    1. импорт базы в формате csv UTF-8 2. обновление при импорте CSV т 3. мультивалютность для полноценной поддержки всех функций текущих магазин, с учетом изменения курса, - корзина, заказы, отчеты и тд. ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Убрать уязвимости в Joomla 2.5.4

    Есть большой сайт (2500 страниц) на Joomla 2.5.4 Конкуренты принились атачить сайт зашили вирус в .htaccess (редирект всех пользователей мобильных устройств на другие сайты), сейчас походу сделали SQL инекцию, сайт регулярно падает ...

    JoomlaSQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать форму

    $50

    1 - сделать так, чтобы после того, как пользователь нажал на кнопку Update Quote он переходил на ту часть страницы, где начинается результат со строки "Your Custom Price: £ xxx.xx" . Т.е. поставить якорь. Сейчас ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать сайт

    $31

    Есть сайт amadating.ru На нем стоит система рассчета астрологической карты (готовый скрипт) На данный момент пользователь при регистрации вводит свои данные и карта генерируется сохраняя данные в отдельную базу, а также ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать сайт. Срочно!

    - Полностью переделываем меню, чтобы было читабельно (всплывающие подразделы типа konfiskatoff.net – удачный пример!) - Реализовать импорт-экспорт EXCEL в админке - Сделать рабочими кнопки "Сервис" и "Заказать" ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад