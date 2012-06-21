Поправить работу парсера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки145 просмотров

Здравствуйте!

Изменились исходные данные, которые обрабатывал парсер, требуется ремонт.

13 лет назад
BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Inviseble_Demon
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$20
1 день
Александр! Благодарю Вас за отзывчивость и помощь с решением моей задачи!
Постоянный онлайн, лояльность и грамотность в общении, своевременная оплата, быстрая реакция на возникающие потребности для работы - все это отлично сочетает в себе Константин. Сотрудничеством доволен, буду рад повторному.

Заявки фрилансеров

Inviseble_Demon
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад