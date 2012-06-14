Настроить загрузку\выгрузку товаров - joomla VMart

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки131 просмотр

Требуется настроить загрузку\выгрузку товаров для joomla VMart для Яндекс.Маркет в файлы XLS и YML.

Ну и ещё разные мелочи и более глобальные задачи - обсудим после этого этапа.

Магазин: http://www.bdbox.ru/

Joomla
13 лет назад
SKDM
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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