Работа с CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки117 просмотров

Работа заключается в следующем:

Поддержание работоспособности

Доработка дополнительных опций

Усовершенствование имеющихся опций

Дополнительно потребуется создание новых модулей, БД, фильтров и проч. (помимо CRM).

Если не будете успевать – разделим обязанности с другим специалистом.

Не приемлется:

Вопросы типа: «А как мне это сделать?»

Предложения типа: «Давай я по-новому всю Базу перепишу»

Обязательные требования: постоянно быть на связи

Оплата поэтапная за каждое выполнение задания.

Оплата моментальна. Желательно ЯД, Киви.

Если ВМ, то проценты по ВМ – за мой счет.

13 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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