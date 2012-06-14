Настроить систему платежа Робокасса

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки94 просмотра

Есть готовый магазин и прикручена система оплаты Робокасса.

Нужно настроить её работоспособность.

Оплата 700 р. после готовности.

ЦМС - HostCms

13 лет назад
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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