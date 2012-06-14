Создание сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок135 просмотров

Добрый день!

В прикрепленном файле макеты дизайнов, на основе которых необходимо сверстать и спрограммировать сайт на joomla. Бюджет – не более 3 000 рублей. Вместе с заявками отправляйте ссылки на ваше портфолио.

Joomla
13 лет назад
astonia
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров