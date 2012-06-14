Нужно: * настроить Shopkeeper, в том числе перетащить каталог товаров (таблица MySQL); * настроить на сайте авторизацию пользователей OpenID, желательно использовать типовой плагин; Жду предложений по цене и срокам; ...
Создание сайта на Joomla
Добрый день!
В прикрепленном файле макеты дизайнов, на основе которых необходимо сверстать и спрограммировать сайт на joomla. Бюджет – не более 3 000 рублей. Вместе с заявками отправляйте ссылки на ваше портфолио.
Заявки фрилансеров
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