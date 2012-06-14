Обнулить наличие товара в категории

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Движок Shop Script lego edition 4.6

Нужно в админке в разделе категории, рядом с кнопками редактировать и удалить, добавить кнопку обнулить товар , которая делает наличие на складе для всех товаров в данной категории нулевым.

13 лет назад
Novelo
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров