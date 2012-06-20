Парсер avito.ru. Приватно для smant

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Завершен2 заявки167 просмотров

Сделать парсер avito.ru. Подробности в прикрепленном ТЗ.

13 лет назад
SBW
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена в соответствии с ТЗ. Все супер.
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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