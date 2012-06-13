Калькулятор SEO

Интересует создание клона или улучшенного клона калькулятора стоимости продвижения сайта (ссылка на оригинал в приложении), а также интеграция его в Wordpress, можно в виде плагина конечно.

От вас ожидаю: цену и срок на копирование функционала, предложения по улучшению.