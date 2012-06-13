Настроить( Доделать/Добавить и настроить плагин) интернет-магазин на Joomla CMS+VirtueMart для выгрузки товаров в Яндекс-Маркет. Цену, срок - только в проект!
Калькулятор SEO
Интересует создание клона или улучшенного клона калькулятора стоимости продвижения сайта (ссылка на оригинал в приложении), а также интеграция его в Wordpress, можно в виде плагина конечно.
От вас ожидаю: цену и срок на копирование функционала, предложения по улучшению.
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