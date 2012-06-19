Удалить троян с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок188 просмотров

Сайт на Джумле. На сайте вредоносный код. Необходимо удалить троян, чтобы сайт стал работоспособным. Оплата ЯД или на карту.

Joomla
13 лет назад
KDIP
46 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Огромное спасибо за проделанную работу! Все быстро, четко! Обязательно буду обращаться еще!!! Мои лучшие рекомендации!
Александр четко поставил задачу. Поэтому не пршлось уточнять разные нюансы и сразу приступил к работе. Оплатой полностью доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои рекомендации и 10 баллов.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад