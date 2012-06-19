Нужен программист со знанием фреймворка CodeIgniter, для доработки файлообменного ресурса. Требуется добавление функционала и исправление некоторых ошибок в работе скриптов.
Удалить троян с сайта
Сайт на Джумле. На сайте вредоносный код. Необходимо удалить троян, чтобы сайт стал работоспособным. Оплата ЯД или на карту.
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