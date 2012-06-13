Разработка интерактивной карты

Состав и принцип работы модуля интерактивной.

Интерактивная карта будет состоять из уже сформированной 3D модели жилищного поселка.

Предлагаемый функционал карты позволит:

 Приближать карту

 Передвигать карту по всем направлениям (вверх, вниз, вправо, влево).

 Каждый объект (здание) карты, можно будет выделить и получить описание.

 Описание объекта будет показано в сплывающем окне.

 В сплывающем окне для каждого объекта будет показано описание, план квартиры, характеристики и другая необходимая информация. Для упорядочивания подачи информации всплывающее окно будет разделено закладками.

 Всплывающие окна можно будет закрывать, перемещать в пределах окна браузера пользователя и сворачивать (минимизировать). Такая функция удобна для визуального сравнения той или иной квартиры (объекта, здания)