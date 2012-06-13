Нужен программист со знанием фреймворка CodeIgniter, для доработки файлообменного ресурса. Требуется добавление функционала и исправление некоторых ошибок в работе скриптов.
Разработка интерактивной карты
Состав и принцип работы модуля интерактивной.
Интерактивная карта будет состоять из уже сформированной 3D модели жилищного поселка.
Предлагаемый функционал карты позволит:
Приближать карту
Передвигать карту по всем направлениям (вверх, вниз, вправо, влево).
Каждый объект (здание) карты, можно будет выделить и получить описание.
Описание объекта будет показано в сплывающем окне.
В сплывающем окне для каждого объекта будет показано описание, план квартиры, характеристики и другая необходимая информация. Для упорядочивания подачи информации всплывающее окно будет разделено закладками.
Всплывающие окна можно будет закрывать, перемещать в пределах окна браузера пользователя и сворачивать (минимизировать). Такая функция удобна для визуального сравнения той или иной квартиры (объекта, здания)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
1. Макет во вложении, его нужно сверстать блочной (div) и валидной версткой. 2. Натянуть его на мой блог wordpress, вот адрес домена oripower.ru, чтобы все нормально функционировало и работало, что указано в макете. ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Конвертер из xls/CSV в XML авито-недвижимость. Есть исходные данные в двух форматах csv/ xls + папка с фотографиями на сервере. Оба эти исходные формата надо привести к форматам XML, параметры ...Завершен13 лет назад
Изменить функционал кнопки "Поделиться" http://api.yandex.ru/share/ 1 увеличить иконки 2 сделать так, чтобы в соц сети добавлялась нужная страница, а не страница, на которой находится пользователь. Пожалуйста, указывайте цену.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Сайт на WP. Сделать английскую версию сайта. ТЗ выслано на почту.Завершен13 лет назад
Сайт: srochnov.ru 1. В странах создать возможность добавления подкатегории "Экскурсионные туры" и ее дизайн. В описании туров необходимо добавить графы цена, даты заезда, программа 2. Переделать категорию Экскурсионные туры в основном ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен скрипт сбора статистики по сайтам с нескольких десятков статистических отчетов liveinternet. Статистика запаролена. Список сайтов с логинами-паролями, поставляется в файле-настроек скрипта. Необходимо считать статистику каждого из списка сайтов, содержащихся ...Завершен13 лет назад
Доработать функционал на сайте написанный на php, задание в приложение жду от вас сроки и бюджетЗакрыт13 лет назад
ищу php-програмиста. Задача создать он-лайн сервис наподобие этого, только красивее "www.astro-online.ru" "www.astro.com/cgi/ade.cgi" Конкретно надо будет самому писать алгоритмы расчета положения планет - или украсть, потому что они везде ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать точно такую же карту как здесь http://bee-ju.ru/wheretobuy/, только России. Стиль, оформление и функционал точно такие же. В карте России должны выделять тоже все ее области и чтобы на каждую область можно было через ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад