Добавление функционала, доработка сайта

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Закрыт6 заявок177 просмотров

Нужен программист со знанием фреймворка CodeIgniter, для доработки файлообменного ресурса. Требуется добавление функционала и исправление некоторых ошибок в работе скриптов.

CodeIgniter
12 лет назад
michei
Михаил 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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