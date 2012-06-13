Программа, вставляющая фото в видео

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка118 просмотров

необходимо реализовать приложение выполняющее подобную функцию пример (http://ihero2012.com/) более подробно в личке или скайп elgin_vova

13 лет назад
Elgin
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание сайта под ключ

    $750

    Создание сайта «под ключ» (дизайн и CMS) + система администрирования (админка). Движок сайта: простейшая CMS (PHP + HTML). Тематика: бизнес-справочники. Сайт на PHP + MySQL (или SQLite), или файловая БД (по желанию ...

    HTMLMySQLPHPSQLite
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вывод информации из таблички на JavaEE

    Есть таблица MySQL с статистическими данными, необходимо написать интерфейс вывода содержимого с возможностью отображения данных по году или месяцу. Полный аналог того, что сделать нужно есть. Все подробности выбранному исполнителю. ...

    MySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настроить комментирование на основе Openid

    Здравствуйте! Так есть, что openid уже настроили, сделали (по моему прошлому проекту на weblancer). Следующая задача - настройка комментариев к статьям на сайте, которое доступно после авторизации через соц сети. Комментирование должно быть настроено ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Панель управления хостингом

    Есть выделенный сервер, нужно написать панель управления хостингом, которая будет работать на этом сервере, а возможно и обслуживать несколько подобных серверов. Панель управления хостингом не должна быть «профессиональной» и замудренной. Планируется сделать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Drupal 7: настроить уведомления

    $50

    Имеется D7 Сделать так, чтобы при публикции \ обновлении ноды отправлялось email уведомление члена определенной роли. список большой, за один раз не успевает. так что решить еще и эту задачу.

    Drupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложение для Facebook

    Ищу программиста с опытом работы над Facebook приложениями. Приложение простое, типа опросника с несколькими ответами. От вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами для связи (email, ICQ или Skype), чтобы послать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мультизагрузка изображений

    $35

    И так требуется сделать или прикрутить готовый скрипт загрузки изображений, как здесь http://olx.ru/posting.php Предоставляю скрипт добавления информации в базу данных и к нему уже прикрутить загрузку изображений, с превью и т.п.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад