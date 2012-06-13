Мультизагрузка изображений

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки180 просмотров

И так требуется сделать или прикрутить готовый скрипт загрузки изображений, как здесь http://olx.ru/posting.php

Предоставляю скрипт добавления информации в базу данных и к нему уже прикрутить загрузку изображений, с превью и т.п.

13 лет назад
macbeth9
Сергей 
31 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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