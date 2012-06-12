200 тыс. уведомлений в неделю

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки215 просмотров

Необходимо разработать/предложить готовую систему e-mail уведомлений с возможностью рассылки e-mail по нашей клиентской базе (200 000 адресов).

Интересуют любые варианты не попадающие под спам-фильтры.

Оплата: Яндекс / Qiwi-кошелёк

Skype: markolofsen

13 лет назад
eurodotster
Дмитрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров