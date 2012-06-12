1. Починить ЧПУ (что-то с настройками сервера). 2. Настроить вывод товаров далее 3-х страниц.
Нужно установить скрипт clipshare4.1.4
Нужно установить скрипт clipshare4.1.4_nulled на хостинг webhost1.ru
доступ к ftp, phpMyAdmin, базы данных обеспечу.
Цена договорная.
связь: icq 2922690
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен программист для доработки некоторых моментов в плагине оплаты через выписку счета для virrtuemart 2. Общение через скайп голосом (желательно).Закрыт13 лет назад
Приветствую! Вся информация о проекте подробно написана в ТЗ. Можно использовать свои наработки, главное — полное соответствие требованиям ТЗ и отсутствие лишнего. По срокам — до 1 месяца. В заявке не забывайте ...Закрыт13 лет назад
- $1000
Нужна разработка подобной системы. Скрипт (client-side) при скачке пользователем контента добавляет спец код или имя пользователя в hardcoded data скачиваемого файла. Таким образом найдя на пиратских форумах свой контент, я смогу проверить его на наличие ...Закрыт13 лет назад
- $2000
Нужно доработать движок по тз. Доработки, плагины и тд. работы много и она всегда есть оплата – сдельная нужно сразу начать работать над ...Закрыт13 лет назад
- $50
Плагин дает возможность при создании сайта в сети WP устанавливать приготовленный шаблон. Цель - установка этого шаблона по умолчанию при любом способе создания сайта (администратором, существующим пользователем или при регистрации нового). Плагин можно скачать с ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется ответственный программист со знанием Drupal 6 для доработки проекта forexrace.ru Необходимо перенести сайт на новый домен, добавить и скопировать существующий функционал, сверстать новую главную страницу с добавлением модулей вывода информации. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Надо по существующему исходнику обновить flash-карту, добавить партнеров в некоторых регионах. Возможно, модернизировать визуально, если будут идеи.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
нужен готовый icq чат . можно готовое решение главное что бы работало.Закрыт13 лет назад
- $500
greasemonkey / imacros скрипт для gmail. Задача: Написать скрипт или плагин для Firefox, который позволит отвечать на выделенные чекбоксом сообщения нажатием 1 кнопки, сохраняя при этом тему для каждого выделенного письма, и ...Закрыт13 лет назад