Нужно установить скрипт clipshare4.1.4

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки106 просмотров

Нужно установить скрипт clipshare4.1.4_nulled на хостинг webhost1.ru

доступ к ftp, phpMyAdmin, базы данных обеспечу.

Цена договорная.

связь: icq 2922690

13 лет назад
STARWAREZ
Виктор 
52 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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