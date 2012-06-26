Надо обновить flash-карту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок172 просмотра

Здравствуйте! Надо по существующему исходнику обновить flash-карту, добавить партнеров в некоторых регионах.

Возможно, модернизировать визуально, если будут идеи.

13 лет назад
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$20
1 день
Быстрая работа, все четко по ТЗ, без всяких лишних проблем и в срок. Спасибо.
Работать с Машей очень приятно! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. спасибо за интересный проект и сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Iron
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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