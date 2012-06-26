нужен готовый icq чат . можно готовое решение главное что бы работало.
Надо обновить flash-карту
Здравствуйте! Надо по существующему исходнику обновить flash-карту, добавить партнеров в некоторых регионах.
Возможно, модернизировать визуально, если будут идеи.
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