Портфолио
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Отзывы заказчиков
$230
10 баллов
11 лет назад
Хороший исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству, для тех кому нужны качественные работы!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Спасибо большое за интересный проект) Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
$250
10 баллов
11 лет назад
Отличная открытка. Спасибо, Юрий!
Ответный отзыв
Отличный и приятный в общении заказчик. Спасибо большое за интересный проект)
$250
10 баллов
11 лет назад
И в очередной раз все сделано на высшем уровне! Огромное спасибо! Надеюсь, что скоро будут новые проекты, где мы сможем поработать вместе!
Ответный отзыв
Работаем не первый раз - как всегда все супер! Задание, прием и оплата работы - все на высшем уровне! С удовольствием жду новых заказов=)
$90
10 баллов
11 лет назад
Юрий прекрасный специалист в области Flash анимации и программирования. Быстро выполнил задачу и с первого раза прямо в точку, сделал именно так, как и требовалось. Рекомендую Юрия как надежного профессионала в своем деле.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! четкое ТЗ, моментальная оплата! Сотрудничеством очень доволен)
$150
10 баллов
11 лет назад
Баннеры вышли просто заглядение. Цветы и трава прямо как живые! Очень-очень круто! А Юра - спец, каких мало! Спасибище!
Ответный отзыв
Профессиональна, оперативна, приятна в общении :) Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Спасибо за интересный проект и сотрудничество! Только положительные впечатления от работы!