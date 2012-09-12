Iron

Юрий Мартон Iron

 
37 летУкраина/Мукачево
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 дней назад
Якісна Html5 та gif анімація

Спеціалізація:

1. Html5 та gif анімовані баннери

2. Створення відеороликів і заставок

Додаткові знання:

1. HTML, CSS, XML

2. PHP+MySQL

3. Java Script

PHPMySQLHTMLCSSJava
Отзывы заказчиков
mhz20005
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$230
10 баллов
11 лет назад
Нужны баннеры, визуализация для сайта airhockey.ru
Хороший исполнитель. Рекомендую к сотрудничеству, для тех кому нужны качественные работы!
Отличный заказчик! Спасибо большое за интересный проект) Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Новогодняя Flash-открытка
Отличная открытка. Спасибо, Юрий!
Отличный и приятный в общении заказчик. Спасибо большое за интересный проект)
Ответный отзыв
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Создание набора баннеров для google adwords
И в очередной раз все сделано на высшем уровне! Огромное спасибо! Надеюсь, что скоро будут новые проекты, где мы сможем поработать вместе!
Работаем не первый раз - как всегда все супер! Задание, прием и оплата работы - все на высшем уровне! С удовольствием жду новых заказов=)
Ответный отзыв
Fujin
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
51 отзыв
$90
10 баллов
11 лет назад
Шапка сайта с навигацией
Юрий прекрасный специалист в области Flash анимации и программирования. Быстро выполнил задачу и с первого раза прямо в точку, сделал именно так, как и требовалось. Рекомендую Юрия как надежного профессионала в своем деле.
Отличный заказчик! четкое ТЗ, моментальная оплата! Сотрудничеством очень доволен)
Ответный отзыв
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Набор красивых flash-баннеров для Google Adwords
Баннеры вышли просто заглядение. Цветы и трава прямо как живые! Очень-очень круто! А Юра - спец, каких мало! Спасибище!
Профессиональна, оперативна, приятна в общении :) Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Спасибо за интересный проект и сотрудничество! Только положительные впечатления от работы!
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