Перенести базу MySQL на сайт под Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок244 просмотра

Есть сайт, работающий на самописной CMS (на MySQL, адрес www.csef.ru), разработан новый сайт на Joomla (http://new.csef.ru). Основная структура старого и нового сайтов совпадает. Необходимо перенести базу с контентом со старого сайта на новый и отладить его работу.

JoomlaMySQL
13 лет назад
csef
53 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vlad-torch
Владислав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов
13 лет назад
$80
5 дней
Хороший исполнитель. Отличное знание "материальной части" (оценил по joomla): с задачей справился в срок. Исполнительный. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vlad-torch
Владислав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов
13 лет назад

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