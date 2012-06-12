Исправить оишбки верстки на Bitrix

Требуется переверстать сайт на CMS Bitrix практически с нуля!

Требуется правильно прописать коды и стили в соответствии с самой идеей (логикой) самого Битрикса, обеспечить кроссбраузерность и т.п.

РАБОТА СРОЧНАЯ.

ПРЕДОПЛАТУ НЕ ДЕЛАЕМ!

ОПЛАТА ПОСЛЕ СДАЧЫ РАБОТЫ! (кому нужна предоплата вправе поискать другой проект)

Требуется кодер ХОРОШО знающий свое дело и который может показать свои работы на Битрикс.

Желающим посмотреть сайт, на котором будут вестить работы или задать вопросы — стучать в ICQ