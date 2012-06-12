Подкорректировать меню в Джумла

Подкорректировать меню в джумле. (http://servis.md/)

1) При наводе на меню и переходе на любое подменю, сделать временную задержку (чтоб меню не исчезало так быстро)

2) При наводе - "Сервис" - "Ремонт PC" - в третьем блоке картинка. Сделать из нее ссылку.