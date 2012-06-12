Написать скрипт пакетной обработки картинок GD, ImageMagic…другая библиотека предложите вашу реализацию желательно чтоб это все работало под виндой или в залить на FTP и дернуть webscript Интерфейс на вход скрипта подать СSV файл ...
Доработки для сайта на WebAsyst
Нужен специалиаст по WebAsyst для доработок и модернизации сайта.
Оплата сдельная.
Требования:
Хорошие знания WebAsyst, PHP (ООП), MySQL, HTML/CSS (верстка не нужна).
Опыт в web-программировании не менее 1.5 года.
Возраст: от 22 лет.
Заявки фрилансеров
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