Написать скрипт для статистики кликов на странице

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки178 просмотров

Требуется отслеживать клики на разворачивание элементов на странице под управлением Wordpress.

Пример используемой темы: http://ghostpool.com/wordpress/bounce/features/shortcodes/#sc-toggle-boxes . Тип элемента - toggle box (в самом низу страницы, например, элемент под заголовком "Uniquely foster end-to-end scenarios through").

Задача:

1) создать возможность отслеживать клики для раскрытия "спрятанных" элементов в Google Analytics

ИЛИ

2) вести лог кликов для раскрытия "скрытых" элементов, сохраняя название, время и ip-адрес посетителя

Детали задания обсуждаемы в Skype.

WordPress
13 лет назад
onemoment
Илья 
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Xe-Xe
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$8
1 день
Хочу оставить положительный отзыв. Александр сделал все согласно запросу, был на связи и адекватно реагировал. Буду рад сотрудничеству вновь.
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Xe-Xe
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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