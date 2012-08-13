Нужно поправить функцию, написанную на php. Ранее работала в порядке, а после того, как потребовалось выдавать файлы более 2гиг потребовалось переписать, так как filesize в 32 битном php выдавал неверный размер файла, пришлось размер брать ...
Написать скрипт для статистики кликов на странице
Требуется отслеживать клики на разворачивание элементов на странице под управлением Wordpress.
Пример используемой темы: http://ghostpool.com/wordpress/bounce/features/shortcodes/#sc-toggle-boxes . Тип элемента - toggle box (в самом низу страницы, например, элемент под заголовком "Uniquely foster end-to-end scenarios through").
Задача:
1) создать возможность отслеживать клики для раскрытия "спрятанных" элементов в Google Analytics
ИЛИ
2) вести лог кликов для раскрытия "скрытых" элементов, сохраняя название, время и ip-адрес посетителя
Детали задания обсуждаемы в Skype.
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