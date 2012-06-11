PHP и MySql

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Закрыт4 заявки231 просмотр

Нужна помощь программиста с уровнем архитектора в PHP и MySql.

есть список запросов которые нужно уменьшать и/или оптимизировать.

оставляйте контакты. подробнее обсудим в переписке.

MySQLPHP
13 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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