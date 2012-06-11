Web-приложение на Yii Framework

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки212 просмотров

Для работы над web-приложением требуется разработчик хорошо разбирающийся в Yii.

Необходимые навыки:

- Отличное знание PHP5 и Yii Framework.

- Коммерческий опыт разработки CRUD-приложений.

- Знание jQuery.

- Знание Twitter Bootstrap.

- Опыт работы с системами управления версий, предпочтительно Mercurial.

В данный момент существует базовый каркас приложения, основные модели, контроллеры, управление пользователями.

Интересным кандидатам будет предоставлено более детальное описание проекта, а так же подробное описание требований к функциональным возможностям приложения.

От кандидатов жду резюме со ссылками на работающие проекты и описанием их технологического стека.

BootstrapjQueryPHPYii
13 лет назад
ovs
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

RSol
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$1200
45 дней

Заявки фрилансеров

RSol
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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