Web-приложение на Yii Framework

Для работы над web-приложением требуется разработчик хорошо разбирающийся в Yii.

Необходимые навыки:

- Отличное знание PHP5 и Yii Framework.

- Коммерческий опыт разработки CRUD-приложений.

- Знание jQuery.

- Знание Twitter Bootstrap.

- Опыт работы с системами управления версий, предпочтительно Mercurial.

В данный момент существует базовый каркас приложения, основные модели, контроллеры, управление пользователями.

Интересным кандидатам будет предоставлено более детальное описание проекта, а так же подробное описание требований к функциональным возможностям приложения.

От кандидатов жду резюме со ссылками на работающие проекты и описанием их технологического стека.