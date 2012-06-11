Много парсеров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Требуются парсеры сайтов

1 Скайп обязателен, скайп с голосом большой плюс

2 Оплата по факту, небольшими этапами, скажем за каждый парсер.Вдальнейшем возможна предоплата.

3 В дальнейшем возможно сотрудничество по разаработке сайта на основании собранной информации.

4 Парсить сайты

- http://www.avto.ru Все, за исключением раздела http://cars.avto.ru/

- http://autorelease.ru/ Все

- http://slando.ru/ Все , за исключением http://slando.ru/transport/legkovye-avtomobili/, продам

- http://amastercar.ru Все

- http://auto-lib.ru/ Все

- http://inetauto.ru/ Все, за исключением http://inetauto.ru/catalog.php

мы рассчитвыаем что средняя цена 1 часа работы 4$ – 5$ не более. Будете работать под руководством менеджера все будет подорбно

обясняться, при необходимости будем консультировать.

Работа будет легкой, срок выполнения обсуждаемый, удобный для вас. Интересует?