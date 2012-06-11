Много парсеров

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок194 просмотра

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Требуются парсеры сайтов

1 Скайп обязателен, скайп с голосом большой плюс

2 Оплата по факту, небольшими этапами, скажем за каждый парсер.Вдальнейшем возможна предоплата.

3 В дальнейшем возможно сотрудничество по разаработке сайта на основании собранной информации.

4 Парсить сайты

- http://www.avto.ru   Все, за исключением раздела http://cars.avto.ru/

- http://autorelease.ru/ Все

- http://slando.ru/ Все , за исключением http://slando.ru/transport/legkovye-avtomobili/, продам

- http://amastercar.ru Все

- http://auto-lib.ru/ Все

- http://inetauto.ru/ Все, за исключением http://inetauto.ru/catalog.php

мы рассчитвыаем что средняя цена 1 часа работы 4$ – 5$ не более. Будете работать под руководством менеджера все будет подорбно

обясняться, при необходимости будем консультировать.

Работа будет легкой, срок выполнения обсуждаемый, удобный для вас. Интересует?

13 лет назад
lerneree
70 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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