Переименовать текст во флеше

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок122 просмотра

В готовой флеш-шапке (есть fla) из готового шаблона http://templates.entheosweb.com/template_number/30230.asp нужно:

1. Переименовать пункты меню на 2 языка (русский и чешский), кол-во пунктов полностью аналогично, нужно лишь исправить текст

2. Изменить заголовок сайта и слоган.

Это будут 2 раздельные шапки для чешской и русской версии сайта (на разных доменах).

Исходник, Список пунктов меню, заголовок и слоган направлю исполнителю по эл. почте.

13 лет назад
rudomilov
38 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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