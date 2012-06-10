Доработать мелочи в шаблоне

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок160 просмотров

Добрый день, есть шаблон, выкаченный, нужно доработать мелочи, чтобы сайт соответствовал оригиналу, если это возможно.

Ссылка на оригинал http://static.livedemo00.template-help.com/wt_39295/

В архиве, то что есть.

Конкретно нужно:

1. Модальное окно внизу сделать(Privacy Policy)

2. Плавность перемещения такое же

3. Вкладку WORK, хотелось бы как тут сделать http://static.livedemo00.template-help.com/wt_39327/#

4. Форма обратной связи

Шаблон прикрепляю

Спасибо!

13 лет назад
Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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