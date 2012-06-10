Написать функцию для джаваскрипт

Есть скрытый блок, есть ссылка которая открывает этот блок. Необходимо по результату выполнения PHP кода вывести всплывающие окно на той же странице и в стиле как он открывается по клику по ссылке.

Или проще - как показать этот блок некликая по ссылке, а при загрузке страницы в целом?

Подробности в ТЗ приложения. Оплата в рублях после выполнения работы. Нужно готовое решение. Сайт работает на smarty!