Написать функцию для джаваскрипт

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Закрыт3 заявки169 просмотров

Есть скрытый блок, есть ссылка которая открывает этот блок. Необходимо по результату выполнения PHP кода вывести всплывающие окно на той же странице и в стиле как он открывается по клику по ссылке.

Или проще - как показать этот блок некликая по ссылке, а при загрузке страницы в целом?

Подробности в ТЗ приложения. Оплата в рублях после выполнения работы. Нужно готовое решение. Сайт работает на smarty!

JavaScriptPHP
13 лет назад
multiton-1973
Виталий 
51 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров