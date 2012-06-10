Создание биржи ссылок

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок150 просмотров

Необходимо создать не совсем стандартную биржу ссылок. В идеале нужен исполнитель (исполнители) которые уже участвовали в создании подобных проектов (gogetlinks.net, rotapost.ru, миралинкс, сетлинкс, liex итд).

Бюджет может быть как больше так и меньше, его обсудим отдельно с исполнителем.

зы: школьники и реселлеры можете не тратить свое время.

13 лет назад
henzo
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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