1) В Phoca Gallary уже есть поддержка Virtuemart, но её надо расширить. 2) Добавить новый вид просмотра из последней версии Phoca Gallary в более раннюю версию этого компонента (чтобы не переносить ...
Автоопределение ссылок и закрытие внешн. от гостей
Автоматическое определение ссылок и закрытие внешних ссылок от гостей/поисковиков.
Сейчас ссылками становятся только строки оформленные в bb-теге ссылка или текст. Нужно чтобы автоматом в ссылку превращались и ссылки не оформлнные в теги
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